В России больше не будет полулитровых банок для напитков

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Урбан Крафт", единственный производитель алюминиевых банок объемом 0,5 литра в России, объявила о завершении выпуска такой продукции.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

По данным Telegram-канала Mash, прекращение производства коснется всех напитков, выпускаемых в банках этого объема. Журналисты уточняют, что теперь компания сосредоточится на производстве банок объемом 0,45 литра.

В "Урбан Крафт" пояснили, что переход к меньшему объему обусловлен снижением спроса на полулитровую тару.

Это решение отражает общую тенденцию сокращения потребления больших объемов упаковки, на что повлияли изменяющиеся предпочтения покупателей и растущие экономические вызовы. Смена объема направлена на оптимизацию производства и привлечение новой аудитории, предпочитающей более компактную упаковку.

Уточнения

Банка — сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов.



Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.