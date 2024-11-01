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Германии предрекли массовое сокращение работников автопрома

1:04
Экономика

В Германии грядет массовое сокращение рабочих мест, которое может затронуть не менее 200 тысяч человек в ближайшие годы.

Германии предрекли массовое сокращение работников автопрома
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, CC BY-SA 4.0

По словам эксперта исследовательского института центра автомобильного менеджмента Стефана Братцеля, основными пострадавшими могут стать производители и поставщики автомобильной отрасли, сообщает Российская газета.

На фоне кризиса профсоюзы уже угрожают проведением массовых забастовок. В частности, концерн Volkswagen, а также другие компании, вынуждены рассматривать увольнения десятков тысяч сотрудников для стабилизации финансового положения.

Напомним, что 29 октября немецкая газета Bild сообщила о первых акциях протеста работников металлургической и электротехнической промышленности, в том числе сотрудников автогигантов Volkswagen и BMW. Эта первая волна протестов, возможно, станет сигналом к дальнейшим протестным акциям, особенно если компании будут усиливать меры по сокращению штатов.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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