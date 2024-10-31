Евросоюз заработал на российских активах более пяти миллиардов евро

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские активы, замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear, принесли 5,15 миллиарда евро дохода с начала 2024 года, согласно данным компании.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Из этой суммы корпоративный налог, взимаемый бельгийскими властями, составил 1,27 миллиарда евро. К концу сентября общий баланс Euroclear Bank достиг 216 миллиардов евро, из которых 176 миллиардов — это заблокированные российские средства.

Напомним, что с февраля Совет Евросоюза установил, что доходы от российских активов должны храниться отдельно на специальных счетах. В октябре ЕС одобрил выделение Украине кредита на 35 миллиардов евро сроком до 45 лет с возможностью погашения за счёт этих доходов. Москва назвала такую практику мошенничеством со стороны ЕС.

Уточнения

Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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