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Бизнес за копейки: интересные идеи от опытного инвестора

1:30
Экономика

Эксперт по инвестициям Евгений Ходченков предложил несколько идей для бизнеса с минимальными вложениями, доступных каждому, кто готов к активным действиям и интересуется перспективными направлениями.

Бизнес за копейки: интересные идеи от опытного инвестора
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, CC0

Среди них — клининговые услуги, онлайн-консультации и коучинг, ремонт техники, ландшафтный дизайн и handmade с кастомизацией.

Ходченков убежден, что начинать бизнес можно с минимальным стартовым капиталом, если сфокусироваться на практических и востребованных услугах, которые требуют простого оборудования и минимальных инвестиций. Например, клининговые услуги становятся всё более востребованными в условиях большого количества занятых людей, и для их организации нужен минимальный набор инструментов.

Также большой интерес вызывает онлайн-коучинг, где специалист может продавать свои знания по психологии, финансам или здоровью с минимальными затратами на запуск. Бизнес по ремонту техники и благоустройству территорий тоже становится всё более популярным благодаря стабильному спросу. Наконец, кастомизация и производство уникальных товаров позволяют привлекать клиентов, готовых платить за эксклюзив, сообщает ИА RuNews24.ru.

Ходченков подчеркивает, что главное — готовность рисковать и проявлять инициативу, чтобы даже при скромных вложениях можно было получать прибыль и развиваться.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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