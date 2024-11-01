В Испании продолжаются восстановительные работы после шторма Dana

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным национального метеорологического агентства Испании, в одном из городов за восемь часов выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за целый год. Сильные дожди начались в понедельник, 28 октября, и все еще идут.

Фото: Voice of America by VOA Indonesian Service, PDM

Шторм Dana унёс жизни более 90 человек, сообщает Bloomberg. В стране объявлен трехдневный траур. Значительный ущерб нанесён восточной и южной Испании.

Города в прибрежном регионе Валенсия были недоступны более суток, люди укрывались на крышах домов и в машинах. Многие до сих пор остаются без воды и электричества.

Спасательные операции по оказанию помощи пострадавшим от разрушительного шторма, а также восстановительные работы продолжаются третий день.

Уточнения

Вале́нсия — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции.



Испа́ния - суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).





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