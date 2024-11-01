Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ford, Hyundai и Chevrolet — автомобили, которые подойдут начинающим водителям
Как избавиться от перхоти в домашних условиях: проверенные средства
Тренировка для красивых ягодиц: домашние упражнения без дорогостоящего инвентаря
Уехавший из России лидер группы Сплин продал загородный дом в Петербурге
Почему горы не растут бесконечно высоко: откроем тайну Эвереста
Предвыборная кампания в США — настоящее испытание для доллара
Пропустили переход на зимнюю резину: как безопасно добраться до шиномонтажа
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Наплыв туристов в Сеуле: будут ли новые ограничения эффективными

В Испании продолжаются восстановительные работы после шторма Dana

0:51
Экономика

По данным национального метеорологического агентства Испании, в одном из городов за восемь часов выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за целый год. Сильные дожди начались в понедельник, 28 октября, и все еще идут.

В Испании продолжаются восстановительные работы после шторма Dana
Фото: Voice of America by VOA Indonesian Service, PDM

Шторм Dana унёс жизни более 90 человек, сообщает Bloomberg. В стране объявлен трехдневный траур. Значительный ущерб нанесён восточной и южной Испании.

Города в прибрежном регионе Валенсия были недоступны более суток, люди укрывались на крышах домов и в машинах. Многие до сих пор остаются без воды и электричества.

Спасательные операции по оказанию помощи пострадавшим от разрушительного шторма, а также восстановительные работы продолжаются третий день.

Уточнения

Вале́нсия — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции.

Испа́ния - суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Сводка с фронта: западные страсти по армии КНДР, СМИ нашли новые оправдания в провалах ВСУ Дмитрий Плотников Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Уехавший из России лидер группы Сплин продал загородный дом в Петербурге
Почему горы не растут бесконечно высоко: откроем тайну Эвереста
Предвыборная кампания в США — настоящее испытание для доллара
Пропустили переход на зимнюю резину: как безопасно добраться до шиномонтажа
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Наплыв туристов в Сеуле: будут ли новые ограничения эффективными
Как справиться с выпадением волос: руководство к красивым и густым волосам
Сводка с фронта: западные страсти по армии КНДР, СМИ нашли новые оправдания в провалах ВСУ
Учёные нашли объяснение: почему некоторые люди постоянно опаздывают
Как пересаживать малину: советы опытных садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.