В Испании продолжаются восстановительные работы после шторма Dana

По данным национального метеорологического агентства Испании, в одном из городов за восемь часов выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за целый год. Сильные дожди начались в понедельник, 28 октября, и все еще идут.
Шторм Dana унёс жизни более 90 человек, сообщает Bloomberg. В стране объявлен трехдневный траур. Значительный ущерб нанесён восточной и южной Испании.
Города в прибрежном регионе Валенсия были недоступны более суток, люди укрывались на крышах домов и в машинах. Многие до сих пор остаются без воды и электричества.
Спасательные операции по оказанию помощи пострадавшим от разрушительного шторма, а также восстановительные работы продолжаются третий день.
Вале́нсия — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции.
Испа́ния - суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
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