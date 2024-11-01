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Google выиграла судебное разбирательство, сохранив бренд YouTube Shorts

0:59
Экономика

Лондонский судья Майкл Таппин вынес решение в пользу американского технологического гиганта Google в составе холдинга Alphabet в споре с британской компанией по производству короткометражных фильмов Shorts International Ltd., которая утверждала, что YouTube нарушает её права на товарные знаки, в том числе "Shorts" и "ShortsTV", пишет Bloomberg.

Google выиграла судебное разбирательство, сохранив бренд YouTube Shorts
Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

По словам судьи, использование Google этих слов не нанесёт существенного ущерба репутации Shorts International.

Компания Alphabet запустила свою платформу для коротких видео на YouTube около трёх лет назад, чтобы противостоять растущей популярности этого формата в конкурирующих мобильных приложениях.

Юристы Google не раз отрицали нарушение прав на товарный знак и утверждали, что неблагоприятное решение может повлечь за собой значительные расходы на ребрендинг и технические изменения на платформе.

Уточнения

Google LLC (МФА [ɡuːɡl], MWCD /ˈgü-gəl/, по-русски: «Гугл») — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.
 

YouTube Shorts — раздел короткометражных видеороликов на американском видеохостинге YouTube.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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