Две крупнейшие пивоваренные компании разочарованы объёмами продаж

Две крупнейшие пивоваренные компании Anheuser-Busch InBev и Carlsberg продали меньше, чем прогнозировалось, в третьем квартале, сообщает Reuters.
Прибыль и выручка мирового лидера AB InBev не оправдали ожиданий аналитиков, в результате чего акции компании упали почти на 4% из-за того, что выкуп акций на 2 миллиарда долларов и повышение прогноза не смогли привлечь инвесторов.
Третий по величине в мире производитель пива Carlsberg зафиксировал снижение объёмов продаж на 1,3%, сославшись на такие факторы, как "очень слабый" спрос в Китае.
Снижение объёмов продаж особенно ощущалось на китайском рынке и у Anheuser-Busch InBev. Потребители начали выбирать более дешевые сорта.
Производители пива ожидали, что в этом году прибыль и объёмы продаж вырастут, но вялая экономика, высокие процентные ставки, инфляция неблагоприятные погодные условия и конкуренция со стороны более дешёвых местных производителей усугубили ситуацию.
Carlsberg A/S — датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объёму производства пива (110 млн гектолитров в 2020 году).
Anheuser-Busch InBev — международная пивоваренная корпорация, крупнейший в мире производитель пива, доля на мировом рынке оценивается в 28 %. Продукция продаётся под международными брендами Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck’s, Leffe и Hoegaarden, а также под 500 местными торговыми марками.
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