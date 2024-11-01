Нехватка работников и оборудования: Набиуллина рассказала о проблемах роста российской экономики

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что дефицит кадров стал главной проблемой для развития российской экономики, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, PDM

По ее словам, даже несмотря на устойчивое финансовое положение компаний и высокий спрос на производство, нехватка работников препятствует росту экономики.

Набиуллина подчеркнула, что для решения этой проблемы необходим рост производительности труда. Она также указала на сложности с производственными мощностями: в некоторых отраслях, например, в машиностроении, почти не осталось свободного оборудования, что обусловлено высоким спросом.

Глава ЦБ также отметила, что физические возможности быстрого наращивания производства ограничены, так как уровень безработицы упал до исторического минимума в 2,4%.

Уточнения

Эльви́ра Сахипза́довна Набиу́ллина (род. 29 октября 1963, Уфа) — российский государственный и политический деятель.



Рабо́тник или сотру́дник — субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.