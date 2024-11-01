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Нехватка работников и оборудования: Набиуллина рассказала о проблемах роста российской экономики

0:52
Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что дефицит кадров стал главной проблемой для развития российской экономики, сообщает ТАСС.

Нехватка работников и оборудования: Набиуллина рассказала о проблемах роста российской экономики
Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, PDM

По ее словам, даже несмотря на устойчивое финансовое положение компаний и высокий спрос на производство, нехватка работников препятствует росту экономики.

Набиуллина подчеркнула, что для решения этой проблемы необходим рост производительности труда. Она также указала на сложности с производственными мощностями: в некоторых отраслях, например, в машиностроении, почти не осталось свободного оборудования, что обусловлено высоким спросом.

Глава ЦБ также отметила, что физические возможности быстрого наращивания производства ограничены, так как уровень безработицы упал до исторического минимума в 2,4%.

Уточнения

Эльви́ра Сахипза́довна Набиу́ллина (род. 29 октября 1963, Уфа) — российский государственный и политический деятель. 

Рабо́тник или сотру́дник — субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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