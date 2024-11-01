Тиньков уехал из России, но долги остались: суд обязал его выплатить 20 миллионов рублей Дерипаске

Олег Тиньков, основатель банка "Тинькофф", покинувший Россию, имеет задолженность в размере 20 миллионов рублей, сообщает "Лента".

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Этот долг возник в результате решения Усть-Лабинского районного суда, который признал необоснованными оскорбительные высказывания Тинькова в адрес миллиардера Олега Дерипаски.

Дело о защите чести и достоинства было возбуждено Дерипаской еще в августе 2022 года, после того как Тиньков назвал его "очень плохим человеком", "олигархом и вором".

Это не первый случай, когда Дерипаска обращается в Усть-Лабинский районный суд для защиты своей репутации: в декабре 2023 года он также выиграл дело против предпринимателя Сергея Полонского.

Уточнения

Оле́г Ю́рьевич Тинько́в (род. 25 декабря 1967, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область) — российский бизнесмен, проживающий на данный момент на Кипре.



Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.