Министерство финансов планирует создать инструменты для долгосрочных сбережений для семей

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов России изучает возможность создания специальных финансовых инструментов, которые помогут семьям откладывать деньги на долгосрочные цели, такие как образование детей или покупка жилья, сообщает ТАСС.

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Эти инструменты должны быть направлены на укрепление семейных ценностей, также они должны будут обеспечить благосостояние будущих поколений.

"Сейчас еще одна тема, над которой мы думаем. У нас семейные ценности — это ключевая часть целой стратегии развития страны, мы обсуждаем с коллегами развитие семейных инструментов долгосрочных сбережений. То есть некие инструменты, в которые могли бы вкладывать в рамках семьи на будущее благосостояние, на развитие семьи", — заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

Министерство рассматривает варианты дополнительной поддержки для этих инструментов, чтобы сделать их более привлекательными для семей.

Уточнения

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики.



Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества.



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