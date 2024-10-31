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Спорный шаг: Еврокомиссия может использовать российские активы для покрытия убытков Euroclear

0:56
Экономика

Европейская комиссия рассматривает возможность использовать замороженные российские активы для компенсации убытков Euroclear, чтобы защитить кредит G7 для Украины, сообщает ТАСС.

Спорный шаг: Еврокомиссия может использовать российские активы для покрытия убытков Euroclear
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Идея заключается в том, чтобы использовать часть доходов от замороженных российских активов, составляющих около €220 млрд, для покрытия потерь Euroclear, которые возникли из-за санкций против России.

Эта мера рассматривается как крайняя, поскольку критики сомневаются в её законности с точки зрения международного права. 

Euroclear несёт значительные финансовые потери из-за споров о замороженных активах и ответных мер со стороны России. 

Реализация этой схемы может столкнуться с сопротивлением со стороны Москвы, которая уже предупредила о жёстком ответе в случае перечисления доходов от российских активов Украине.

Уточнения

Euroclear — базирующаяся в Бельгии международная компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на клиринге и расчётах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании этих ценных бумаг. 

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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