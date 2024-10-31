Картофельный кризис: в России наблюдается дефицит и рост цен

В России начали расти цены на картофель, сообщают "Известия".
Стоимость картофеля в России растёт третью неделю подряд, несмотря на завершение сезона сбора урожая.
С начала года стоимость картофеля выросла на 54,7%. Увеличение цены в рознице зафиксировано в некоторых регионах.
В этом году собрано на 15% меньше урожая, чем в прошлом году. Производители объясняют подорожание аномальной погодой и сокращением посевных площадей.
Торговые сети принимают меры по сдерживанию цен на картофель. Средняя розничная стоимость картофеля в крупных торговых сетях составляет 36 рублей за 1 кг.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги.
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