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Картофельный кризис: в России наблюдается дефицит и рост цен

0:47
Экономика

В России начали расти цены на картофель, сообщают "Известия".

Картофельный кризис: в России наблюдается дефицит и рост цен
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Стоимость картофеля в России растёт третью неделю подряд, несмотря на завершение сезона сбора урожая.

С начала года стоимость картофеля выросла на 54,7%. Увеличение цены в рознице зафиксировано в некоторых регионах.

В этом году собрано на 15% меньше урожая, чем в прошлом году. Производители объясняют подорожание аномальной погодой и сокращением посевных площадей.

Торговые сети принимают меры по сдерживанию цен на картофель. Средняя розничная стоимость картофеля в крупных торговых сетях составляет 36 рублей за 1 кг.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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