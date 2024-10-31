Число долларовых миллиардеров в Китае сокращается из-за спада на рынке недвижимости

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Financial Times приводит новые данные исследовательской группы Hurun, согласно которым за последние три года число долларовых миллиардеров сократилось более чем на треть.

Фото: Flickr by Chris, CC BY 2.0

По данным Hurun, в 2021 году в Китае было 1185 долларовых миллиардеров. Ко второй половине 2024 года их число сократилось до 753, то есть примерно на 36%, что превышает падение курса юаня по отношению к доллару на 10% за тот же период.

Только в этом году число долларовых миллиардеров в Китае сократилось на 16%, в то время как юань обесценился всего на 2,5% по отношению к доллару.

Десятилетний инвестиционный бум на рынке недвижимости в Китае способствовал увеличению числа миллиардеров. Однако экономический спад уничтожил многих предпринимателей, чьи огромные состояния были связаны с компаниями-застройщиками.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.





Бум — период резкого экономического подъёма.





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