Число долларовых миллиардеров в Китае сокращается из-за спада на рынке недвижимости

Financial Times приводит новые данные исследовательской группы Hurun, согласно которым за последние три года число долларовых миллиардеров сократилось более чем на треть.
По данным Hurun, в 2021 году в Китае было 1185 долларовых миллиардеров. Ко второй половине 2024 года их число сократилось до 753, то есть примерно на 36%, что превышает падение курса юаня по отношению к доллару на 10% за тот же период.
Только в этом году число долларовых миллиардеров в Китае сократилось на 16%, в то время как юань обесценился всего на 2,5% по отношению к доллару.
Десятилетний инвестиционный бум на рынке недвижимости в Китае способствовал увеличению числа миллиардеров. Однако экономический спад уничтожил многих предпринимателей, чьи огромные состояния были связаны с компаниями-застройщиками.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
Бум — период резкого экономического подъёма.
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