В третьем квартале 2024 года спрос на золотые украшения в России вырос на 5,4% по сравнению с прошлым годом, что позволило стране подняться на четвертое место в мире по спросу на драгоценности из золота, сообщает Газета.Ru.
Россия обогнала ОАЭ, став крупнейшим покупателем золота после Индии, Китая и США.
Индия, лидер по спросу, купила за квартал рекордные 171,6 тонны золотых украшений. Китай же, наоборот, продемонстрировал самый слабый результат за 14 лет, сократив спрос на треть. Тройку замыкают США с 27,9 тонны.
Стоимость золота на бирже в этом году бьёт рекорды, недавно преодолев отметку в $2800 за унцию.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
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