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Золотая лихорадка: Россия вошла в топ-4 по спросу на ювелирные украшения

0:56
Экономика

В третьем квартале 2024 года спрос на золотые украшения в России вырос на 5,4% по сравнению с прошлым годом, что позволило стране подняться на четвертое место в мире по спросу на драгоценности из золота, сообщает Газета.Ru.

Золотая лихорадка: Россия вошла в топ-4 по спросу на ювелирные украшения
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, PDM

Россия обогнала ОАЭ, став крупнейшим покупателем золота после Индии, Китая и США.

Индия, лидер по спросу, купила за квартал рекордные 171,6 тонны золотых украшений. Китай же, наоборот, продемонстрировал самый слабый результат за 14 лет, сократив спрос на треть. Тройку замыкают США с 27,9 тонны.

Стоимость золота на бирже в этом году бьёт рекорды, недавно преодолев отметку в $2800 за унцию.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. 

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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