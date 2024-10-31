В августе 2024 года Словакия обогнала Италию и стала крупнейшим импортером из России в ЕС, в основном из-за закупки сырой нефти, сообщает "РБК".
За 8 месяцев 2024 года Венгрия остается лидером по импорту из России, а Франция и Италия занимают второе и третье места соответственно. Общий импорт ЕС из России снизился на 24% по сравнению с январем 2024 года, но за последние два года упал на 87% в стоимостном выражении.
Несмотря на санкции, ЕС по-прежнему импортирует из России никель, газ, нефть, удобрения и металлы, а экспортирует в Россию транспортные средства, лекарства, электротехнику и пластик.
Словакия, вопреки общему курсу ЕС, выступает против санкций и заявляет о желании восстановить экономические связи с Россией. Москва осуждает санкции, считая их незаконными и ведущими к глобальному кризису.
Слова́кия — государство в Центральной Европе.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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