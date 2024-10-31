Словакия против курса ЕС: страна стала главным покупателем российской нефти в ЕС

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе 2024 года Словакия обогнала Италию и стала крупнейшим импортером из России в ЕС, в основном из-за закупки сырой нефти, сообщает "РБК".

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

За 8 месяцев 2024 года Венгрия остается лидером по импорту из России, а Франция и Италия занимают второе и третье места соответственно. Общий импорт ЕС из России снизился на 24% по сравнению с январем 2024 года, но за последние два года упал на 87% в стоимостном выражении.

Несмотря на санкции, ЕС по-прежнему импортирует из России никель, газ, нефть, удобрения и металлы, а экспортирует в Россию транспортные средства, лекарства, электротехнику и пластик.

Словакия, вопреки общему курсу ЕС, выступает против санкций и заявляет о желании восстановить экономические связи с Россией. Москва осуждает санкции, считая их незаконными и ведущими к глобальному кризису.

Уточнения

Слова́кия — государство в Центральной Европе.



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.