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Словакия против курса ЕС: страна стала главным покупателем российской нефти в ЕС

1:07
Экономика

В августе 2024 года Словакия обогнала Италию и стала крупнейшим импортером из России в ЕС, в основном из-за закупки сырой нефти, сообщает "РБК".

Словакия против курса ЕС: страна стала главным покупателем российской нефти в ЕС
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

За 8 месяцев 2024 года Венгрия остается лидером по импорту из России, а Франция и Италия занимают второе и третье места соответственно. Общий импорт ЕС из России снизился на 24% по сравнению с январем 2024 года, но за последние два года упал на 87% в стоимостном выражении.

Несмотря на санкции, ЕС по-прежнему импортирует из России никель, газ, нефть, удобрения и металлы, а экспортирует в Россию транспортные средства, лекарства, электротехнику и пластик.

Словакия, вопреки общему курсу ЕС, выступает против санкций и заявляет о желании восстановить экономические связи с Россией. Москва осуждает санкции, считая их незаконными и ведущими к глобальному кризису.

Уточнения

Слова́кия — государство в Центральной Европе.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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