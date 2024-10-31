Россия борется за свои золотовалютные резервы: Набиуллина подтвердила ведение работ

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что ведется работа по возврату замороженных золотовалютных резервов России, но раскрытие деталей этой работы невозможно из-за риска негативных последствий, сообщает РИА Новости.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Она отказалась комментировать конкретные шаги, которые предпринимаются, подчеркнув, что публикация информации может навредить процессу.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что решение G7 предоставить Украине кредит, погашение которого будет происходить за счет российских резервов, является опасным прецедентом. По его мнению, этот шаг может подорвать доверие к понятию золотовалютных резервов в мире.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Золотовалютные резервы — государственные высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования.



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