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Анализ рынка аренды жилья в крупных городах России: ставки достигли максимума

1:23
Экономика

Исследование "Дом.РФ" показало, что лидерами по росту арендных ставок стали Самара, Екатеринбург и Москва. Об этом сообщает издание "РБК-Недвижимость".

Анализ рынка аренды жилья в крупных городах России: ставки достигли максимума
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Аналитики выяснили, что в среднем по всем городам-миллионникам, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, арендные ставки за последний квартал выросли на 17% и достигли в среднем 43,7 тысячи рублей за квартиру в месяц.

В крупных городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек ставки увеличились на 14% — до 35,5 тысячи рублей.

Среди мегаполисов наибольший рост арендных ставок на жильё за третий квартал 2024 года отмечен в Самаре (+31%, до 41,7 тыс. руб. в месяц), Екатеринбурге (+28%, до 53,2 тыс. руб.) и Москве (+25%, до 110,5 тыс. руб.).

Наименьший рост показателей зафиксирован в Перми (+6%, до 35,6 тыс. руб.), Казани (+9%, до 47,6 тыс. руб.) и Челябинске (+9%, до 33,8 тыс. руб.).

Уточнения

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности.

Аре́нда — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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