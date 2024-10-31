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Куриные яйца могут снова подорожать минимум на 10 процентов

0:51
Экономика

Куриные яйца могут снова подорожать как минимум на 10 процентов. Основными факторами этому служат возросшие затраты на комбикорма и другие расходные материалы, а также рост спроса.

Куриные яйца могут снова подорожать минимум на 10 процентов
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

Информация о возможном повышении цен уже была передана розничным сетям от производителей. Хотя точная цена пока не объявлена, предполагается, что она может достигнуть 85-90 рублей за десяток, вместо нынешних 75-80 рублей.

В прошлом году Федеральная антимонопольная служба инициировала ряд дел по поводу повышения цен. Однако в этом году производители утверждают, что есть обоснования для повышения цен, при этом дефицита и черезмерного роста цен не ожидается, как сообщает Telegram-канал Mash.

 

Уточнения

Комбини́рованный корм - (сокр. комбико́рм) — смесь зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов для кормления животных.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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