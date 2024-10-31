Страх санкций США тормозит сотрудничество России с Индией

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский посол в Индии Денис Алипов сообщил, что индийские банки испытывают опасения относительно участия в торговых сделках с российскими компаниями из-за риска вторичных санкций США.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В преддверии ноябрьского заседания Межправительственной комиссии по вопросам торговли, экономики и культуры, которое пройдёт в Нью-Дели, Алипов выразил надежду на улучшение взаимопонимания с индийскими банками.

Он также отметил, что страны БРИКС — Россия, Китай, Индия и Южная Африка — должны иметь равное право голоса в решении мировых экономических вопросов, пишет Bloomberg.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.



Соединённые Шта́ты Аме́рики— государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



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