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Семикратный рост мошенничества: аферисты наживаются на оплате ЖКУ

0:47
Экономика

С начала 2024 года количество попыток мошенничества в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг увеличилось в семь раз, достигнув пика в сентябре.

Семикратный рост мошенничества: аферисты наживаются на оплате ЖКУ
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info

Ранее мошенники пытались получить доступ к банковским данным россиян, предлагая бесплатную замену счётчиков или перерасчёт услуг ЖКУ.

Сейчас они разбрасывают поддельные квитанции с QR-кодами, которые перенаправляют деньги на счета злоумышленников.

Эксперт Антон Ломакин, комментируя ситуацию для РИА "Новости", отметил, что любой платёж на бумажном носителе подвергается большому риску.

По его мнению, для повышения безопасности стоит переводить платежи в электронный формат, где подлинность квитанций подтверждается банком.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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