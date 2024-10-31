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США ставят барьеры на пути российского газа

0:54
Экономика

Министерство финансов и Госдепартамент США объявили о введении новых санкций, которые затронули российский газовый проект "Арктик СПГ-2" компании "Новатэк".

США ставят барьеры на пути российского газа
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Под ограничительные меры попали около 400 физических и юридических лиц более чем из десяти стран, включая Китай, Гонконг, Индию, ОАЭ, Турцию, Таиланд, Малайзию, Швейцарию и Россию.

В расширение санкционного списка также внесло свой вклад Министерство торговли США, добавившее к нему 40 компаний и научно-исследовательских институтов, предположительно, связанных с поддержкой российских вооружённых сил.

По словам представителя правительства, эти меры направлены на снижение нефтегазовых доходов России с целью ослабить её возможности продолжать боевые действия на Украине, сообщает Reuters.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Госде́п США — федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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