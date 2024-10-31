США ставят барьеры на пути российского газа

Министерство финансов и Госдепартамент США объявили о введении новых санкций, которые затронули российский газовый проект "Арктик СПГ-2" компании "Новатэк".
Под ограничительные меры попали около 400 физических и юридических лиц более чем из десяти стран, включая Китай, Гонконг, Индию, ОАЭ, Турцию, Таиланд, Малайзию, Швейцарию и Россию.
В расширение санкционного списка также внесло свой вклад Министерство торговли США, добавившее к нему 40 компаний и научно-исследовательских институтов, предположительно, связанных с поддержкой российских вооружённых сил.
По словам представителя правительства, эти меры направлены на снижение нефтегазовых доходов России с целью ослабить её возможности продолжать боевые действия на Украине, сообщает Reuters.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
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