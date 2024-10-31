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Россиянам назвали главные нововведения в ноябре 2024 года

Экономика

В ноябре 2024 года в России вступают в силу новые законодательные акты, затрагивающие разные сферы жизни, от миграции и трудовых вопросов до регулирования блогосферы.

Россиянам назвали главные нововведения в ноябре 2024 года
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Легализация майнинга

Майнинг криптовалют с 1 ноября будет разрешен для компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Минцифры. Однако для осуществления деятельности необходимо соблюсти ряд условий:

  • Потребление электроэнергии должно оставаться в установленных лимитах.
  • Участники не должны иметь судимостей за тяжкие и экономические преступления.
  • Майнинг запрещено совмещать с передачей, управлением, производством и куплей-продажей электроэнергии.

Пересмотр пенсий

С начала ноября будут пересчитаны пенсии для:

  • Сотрудников гражданской авиации и угольной промышленности, работающих в опасных и тяжелых условиях,
  • Граждан старше 80 лет, а также инвалидов I группы.

Эти категории получат доплату, размер которой зависит от стажа и вклада работодателя в пенсионный фонд.

Ужесточение миграционного учета

С 7 ноября будет упрощена идентификация иностранцев и лиц без гражданства. Закон предусматривает:

  • Использование геномной регистрации для установления личности,
  • Стандартизацию написания имен и фамилий для исключения ошибок в базе данных,
  • Упрощенный порядок получения ВНЖ для репатриантов и членов их семей, проживающих за границей, без необходимости временного проживания.

Отмена комиссии за некоторые переводы

В рамках работы Системы быстрых платежей ЦБ России с 1 ноября отменит комиссию за переводы на казначейский счет. Как сообщает (сайт) Москва 24, Эта мера затронет социальные и налоговые платежи, такие как оплата детских садов, кружков, налогов и штрафов.

Регулирование блогосферы

С 1 ноября владельцы блогов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков будут обязаны:

  • Передать свои данные в Роскомнадзор, включая название канала и сведения о создателе,
  • В случае отказа блогеры не смогут получать донаты и публиковать рекламу.

Уточнения

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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