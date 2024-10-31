Россиянам назвали главные нововведения в ноябре 2024 года

В ноябре 2024 года в России вступают в силу новые законодательные акты, затрагивающие разные сферы жизни, от миграции и трудовых вопросов до регулирования блогосферы.
Майнинг криптовалют с 1 ноября будет разрешен для компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Минцифры. Однако для осуществления деятельности необходимо соблюсти ряд условий:
С начала ноября будут пересчитаны пенсии для:
Эти категории получат доплату, размер которой зависит от стажа и вклада работодателя в пенсионный фонд.
С 7 ноября будет упрощена идентификация иностранцев и лиц без гражданства. Закон предусматривает:
В рамках работы Системы быстрых платежей ЦБ России с 1 ноября отменит комиссию за переводы на казначейский счет. Как сообщает (сайт) Москва 24, Эта мера затронет социальные и налоговые платежи, такие как оплата детских садов, кружков, налогов и штрафов.
С 1 ноября владельцы блогов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков будут обязаны:
Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.