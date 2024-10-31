Индонезия и Малайзия не справляются с мировым спросом на пальмовое масло

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

В понедельник цены на фьючерсы пальмового масла достигли максимума за два года из-за растущих опасений дефицита поставок, сообщает ZeroHedge.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, CC BY-SA 4.0

Пальмовое масло, ключевой продукт питания для более трёх миллиардов человек, в основном в Азии, подорожало на 15% за месяц, что вызывает обеспокоенность по поводу глобальной инфляции на продовольствие.

Последние данные Индонезийской ассоциации производителей пальмового масла прогнозируют снижение производства в стране до 51 млн тонн в этом году по сравнению с 54,8 млн в прошлом, что связано с погодными нарушениями и старением деревьев.

Индонезия и Малайзия, которые вместе обеспечивают более 80% мирового объема, испытывают сложности с поддержанием уровня производства на фоне растущего спроса, что ведёт к усилению продовольственной инфляции, особенно в Индии и Китае.

Рост цен на пальмовое масло совпадает с последними данными Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, чей индекс продовольственных цен за сентябрь достиг 124,4 пункта — это на 3% выше показателя августа и на 2,1% выше уровня того же месяца годом ранее. Этот рост стал первым увеличением за 18 месяцев. Год назад Сара Менкер, глава Gro Intelligence, предупреждала, что нынешний глобальный продовольственный кризис может оказаться серьезнее кризиса 2008 года.

Уточнения

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.



Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis).



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