В октябре 2024 года в обращение поступили обновленные купюры номиналом 5 тыс. руб., подлинность которых можно проверить тремя основными способами, сообщает Центробанк.
В инструкции, опубликованной "РИА Новости", специалисты ЦБ рекомендуют проверять купюры на ощупь, при просвете и под изменением угла зрения. На банкноте должны присутствовать водяной знак с изображением здания почтамта Екатеринбурга и гостиницы "Исеть". Также на защитной нити просматривается повторяющееся изображение номинала. На купюре имеются рельефные элементы, такие как крупная цифра номинала и надпись "Билет Банка России", выполненная с тиснением.
Дополнительно проверку можно провести, изменяя угол зрения: символ рубля (₽) на красном бордюре и центральный золотистый элемент купюры должны менять оттенок. При ультрафиолетовом свете виден крупный символ рубля на заднем плане и "окошки" здания Н. И. Севастьянова.
Ожидается, что массовое появление купюр в обращении начнется к концу 2024 года.
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).
Купюра банкнота — бумажный денежный знак.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.