В ЦБ РФ назвали способы отличить подлинные новые пятитысячные купюры

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В октябре 2024 года в обращение поступили обновленные купюры номиналом 5 тыс. руб., подлинность которых можно проверить тремя основными способами, сообщает Центробанк.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

В инструкции, опубликованной "РИА Новости", специалисты ЦБ рекомендуют проверять купюры на ощупь, при просвете и под изменением угла зрения. На банкноте должны присутствовать водяной знак с изображением здания почтамта Екатеринбурга и гостиницы "Исеть". Также на защитной нити просматривается повторяющееся изображение номинала. На купюре имеются рельефные элементы, такие как крупная цифра номинала и надпись "Билет Банка России", выполненная с тиснением.

Дополнительно проверку можно провести, изменяя угол зрения: символ рубля (₽) на красном бордюре и центральный золотистый элемент купюры должны менять оттенок. При ультрафиолетовом свете виден крупный символ рубля на заднем плане и "окошки" здания Н. И. Севастьянова.

Ожидается, что массовое появление купюр в обращении начнется к концу 2024 года.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Купюра банкнота — бумажный денежный знак.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.