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Вашингтон ударил санкциями по партнерам белорусских предприятий

1:07
Экономика

США объявили о введении новых санкций в ответ на якобы оказываемую Белоруссией поддержку российской специальной военной операции на Украине.

Вашингтон ударил санкциями по партнерам белорусских предприятий
Фото: flickr.com by USCapitol, PDM

Под санкции попали несколько компаний, среди которых китайская Morotack (Tianjin) Technology, которая, по версии США, оказывала финансовую, материальную и технологическую помощь, а также поставляла товары для белорусского завода "Диапроектор". Этот завод уже был под санкциями с августа, и теперь меры распространены на российские компании, включая "Прецизионные лазерные системы" и "Инновационное предприятие "НЦВО — Фотоника", которые якобы также предоставляли поддержку "Диапроектору", сообщает ТАСС.

Также под ограничения попало российское Оптико-механическое конструкторское бюро "Астрон", подозреваемое в поддержке Минского механического завода (ММЗ) имени С. И. Вавилова.

Включение этих организаций в санкционный список ведет к заморозке их активов на территории США и запрету на ведение американского бизнеса с ними.

Уточнения

Вашингто́н (также Ва́шингтон; англ. Washington, D.C.) — город, столица Соединённых Штатов Америки.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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