Минэкономразвития заявило об ускорении роста ВВП России

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В сентябре 2024 года рост ВВП России ускорился до 2,9% в годовом выражении по сравнению с 2,4% в августе, согласно данным Министерства экономического развития.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

За первые девять месяцев текущего года экономика страны выросла на 4% в годовом выражении. В третьем квартале, однако, темпы роста замедлились и составили 2,9% по сравнению с более высоким показателем во втором квартале — 4,1%. В месячном выражении, с учетом сезонных и календарных факторов, рост ВВП за сентябрь составил 0,5%.

Эти данные, опубликованные в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике", свидетельствуют о замедлении экономической динамики по мере окончания года, что связано с внешними и внутренними факторами.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.



Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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