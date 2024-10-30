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ФАС потребовала от фармкомпаний 1,5 млрд рублей за нарушение конкуренции

1:18
Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила фармацевтические компании "Аксельфарм" и "АКРИХИН" нарушителями закона о защите конкуренции, обязав их вернуть в бюджет незаконно полученный доход, суммарно превышающий 1,5 млрд рублей.

ФАС потребовала от фармкомпаний 1,5 млрд рублей за нарушение конкуренции
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, CC BY-SA 4.0

Компании, по заявлению ФАС, незаконно запустили в продажу дженерики лекарств "Руксолитиниб" и "Фордиглиф", оригиналы которых находятся под патентной защитой до 2028 года. На "Аксельфарм" наложено требование возместить 960,8 млн рублей, а на "Акрихин" — 577,7 млн рублей.

Согласно пресс-релизу "АКРИХИН", компания признает право третьих лиц на интеллектуальную собственность, однако с решением ФАС не согласна и намерена обжаловать его в суде. В "АКРИХИН" подчеркнули, что на данный момент ни одно судебное постановление не установило факт нарушения патента АстраЗенека АБ на изобретение при реализации препарата "Фордиглиф". Обе компании надеются на правовую защиту своих интересов и готовы подтвердить законность своей деятельности в судебном порядке.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.

Фармаколо́гия (от греч. φάρμακον «лекарство» + λόγος «слово, учение») — медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм; в более широком смысле — наука о физиологически активных веществах вообще.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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