Украина не достигла нужного уровня запасов газа к началу зимы

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Киев сталкивается с серьёзными трудностями в подготовке к зимнему отопительному сезону: подземные хранилища газа (ПХГ) страны не наполнены до нужного уровня.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0

Хотя в 2023 году Украина увеличила импорт газа, к началу ноября этого года объёмы в ПХГ остаются ниже планируемых 13,2 млрд кубометров, достигнув лишь 12,5 млрд кубов. Европейские трейдеры, традиционно использовавшие украинские хранилища, сейчас также избегают закачек из-за угрозы ракетных атак, что лишь усугубляет ситуацию. В результате, на фоне возможной холодной зимы, Киев рискует столкнуться с нехваткой газа, необходимого для поддержания стабильности энергетической системы.

Кроме того, даже собственная добыча не покрывает потребности Украины: как заявлено в меморандуме с Международным валютным фондом, Киев планирует ввозить ещё 2-3 млрд кубометров газа. Ранее страна получала газ из Европы через Словакию, Румынию, Польшу и Молдову, но из-за рисков дефицита многие страны приостановили продажи, чтобы сохранить свои резервы, сообщает oilcapital.ru.

В итоге для обеспечения энергобезопасности зимой Украине потребуется найти баланс между импортом и снижением потребления, в том числе за счёт отказа от работы энергоемких предприятий, подвергавшихся атакам.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.



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