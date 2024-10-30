Турецкое сливочное масло появится на российских прилавках

Турецкое сливочное масло начнет чаще появляться на российских прилавках. Страна начала экспортировать продукт с 27 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
"Начались поставки сливочного масла из Турции в Россию", — пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление регулятора.
ФГИС "ВетИС" сообщает, что на 29 октября, из Турции отправили в Россию 20 тонн сливочного масла.
Минсельхоз ранее собирался реализовать меры по увеличению поставок масла из-за рубежа. Для импорта уже начались закупки иранского и индийского сливочного масла.
Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
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