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Росстат: инфляция в России с 22 по 28 октября составила 0,27%

1:23
Экономика

Инфляция в России в период с 22 по 28 октября составила 0,27%, что выше уровня 0,2% на предыдущей неделе. С начала этого года цены увеличились на 6,55%, о чем сообщает Росстат.

Росстат: инфляция в России с 22 по 28 октября составила 0,27%
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

В отчете говорится, что с 22 по 28 октября 2024 года индекс потребительских цен вырос до 100,27%. С начала октября он составил 100,73%, а с начала года данный показатель равен 106,55%.

Рост цен на плодоовощную продукцию значительно ускорился, достигнув в среднем 1,7% по сравнению с 0,1% на предыдущей неделе. В частности, лук подорожал на 4,3%, помидоры — на 3,8%, огурцы — на 3,7%, картофель — на 3,1%, свекла — на 2,5%, капуста — на 1,5%, а бананы — на 1,3%. В то же время, цены на яблоки упали на 1%, а морковь подешевела на 0,6%.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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