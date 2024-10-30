Россия получила первую партию сливочного масла из Турции

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турецкое сливочное масло вскоре станет доступным в российских магазинах. первая партия продукта была доставлена по Черному морю 29 октября.

Фото: freepik.com

Пока не уточняется, в какой именно порт поступила партия, однако поставка является тестовой. Если она пройдет успешно, в будущем Россия, столкнувшаяся с резким увеличением цен на сливочное масло, сможет закупать его также из Ирана, Индии, Киргизии и Азербайджана, сообщает Mash.

С начала текущего года объем импорта сливочного масла в Россию достиг 110,2 тысячи тонн, что на девять процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть этого импорта поступает из Белоруссии. В то же время, производство сливочного масла в России за тот же период составило 384,3 тысячи тонн.

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