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2% годовых на 30 лет: ВТБ предлагает выгодные условия ипотеки в ЛНР и ДНР

1:02
Экономика

ВТБ объявил о запуске льготной ипотеки в Луганской и Донецкой народных республиках, сообщает "Интерфакс". Программа предлагает ставку 2% годовых на весь срок кредитования, который может достигать 30 лет. 

2% годовых на 30 лет: ВТБ предлагает выгодные условия ипотеки в ЛНР и ДНР
Фото: mos.ru is licensed under public domain

В рамках льготной программы жители ЛНР и ДНР могут приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика, внеся первый взнос в размере 10,1% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей.

Ранее ВТБ уже запустил ипотеку в новых регионах России в рамках базовых ипотечных программ. Льготная программа со ставкой 2% станет доступна в Херсонской и Запорожской областях, как только там будет запущено жилищное строительство.

Напомним, что в начале 2024 года президент РФ Владимир Путин призвал российские банки активнее работать в новых регионах страны, не боясь санкций.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Банк "ВТБ" (ПАО) (аббревиатура от Внешний торговый банк) — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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