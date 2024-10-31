Китай призывает Евросоюз к конструктивному диалогу по торговым трениям

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай выразил надежду на разрешение торговых противоречий с Евросоюзом, сообщает ТАСС. Официальные лица КНР призвали Брюссель к конструктивному диалогу и поиску компромиссов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, PDM

Представитель МИД Китая Линь Цзянь отметил, что введение ЕС высоких тарифов на импорт электромобилей из Китая — это протекционистская мера, которая вредит сотрудничеству между двумя сторонами, а также интересам европейских потребителей и планам ЕС по зеленой трансформации.

Он подчеркнул, что диалог и сотрудничество являются основой отношений между Китаем и ЕС. Линь Цзянь выразил надежду, что ЕС продолжит диалог с Китаем, проявит добросовестность и гибкость в поиске решения торговых трений.

Еврокомиссия, в свою очередь, 29 октября одобрила введение пошлины на импорт электромобилей из Китая, которая вступит в силу 31 октября. При этом Брюссель отметил, что стороны продолжат искать компромисс по этому вопросу.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.





Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





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