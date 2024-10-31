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VW сокращает расходы и оптимизирует производство: концерн ищет выход из кризиса

1:40
Экономика

Немецкий автоконцерн Volkswagen переживает сложный период. В третьем квартале 2024 года прибыль компании упала на 63,7%, до €1,58 млрд, сообщает ТАСС.

VW сокращает расходы и оптимизирует производство: концерн ищет выход из кризиса
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0

Операционная прибыль концерна снизилась примерно на 42%, до €2,86 млрд. Причиной такого слабого результата стали высокие постоянные расходы, реструктуризация завода Audi в Брюсселе (который собирались закрыть) и проблемы в Китае, который раньше был локомотивом роста для Volkswagen.

Продажи, тем не менее, снизились всего на 0,5%, до €78,5 млрд. За первые девять месяцев 2024 года чистая прибыль Volkswagen составила €12,9 млрд, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц отметил, что компания нуждается в сокращении затрат и повышении эффективности.

В рамках оптимизации концерн планирует закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест. Завод в Оснабрюке, недавно потерявший заказ от Porsche, находится в зоне риска.

Volkswagen заявляет, что реструктуризация необходима для сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Правительство Германии, однако, выступает за сохранение рабочих мест.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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