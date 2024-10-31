Последствия ограничений на нефть: санкции против России дискредитируют Запад

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французская газета Le Monde пишет, что усиление западных санкций в отношении российской нефти может иметь катастрофические последствия для мировой экономики.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

Мировая экономика сильно зависит от нефти, а Россия является одним из ключевых ее производителей. Ограничение цен на нефть может привести к перебоям в поставках и резкому росту цен на топливо, что в свою очередь вызовет скачок цен на удобрения, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания.

Американский экономист Кэтрин Вольфрам считает, что повышение цен на нефть окажет непропорционально сильное воздействие на бедные страны, которые окажутся в гуманитарном кризисе. По ее мнению, это дискредитирует Запад в глазах развивающихся стран и подтолкнет их к более тесному сотрудничеству с Россией.

Эффективность западных санкций против России снижается. Санкции могли бы быть более эффективными, когда большинство компаний, занимающихся страхованием нефтяных перевозок, находились на Западе, но сегодня это не так.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не будет поставлять энергоресурсы в страны, которые вводят ограничения на их цены. Он назвал потолок цен на нефть шулерскими уловками и беспардонным шантажом.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.



Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



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