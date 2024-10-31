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Евросоюз должен быть готов к худшему: Ниинистё предлагает увеличить расходы на оборону

0:53
Экономика

Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё, по поручению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, подготовил доклад, в котором предлагает ЕС радикально усилить свою оборону, сообщает ТАСС.

Евросоюз должен быть готов к худшему: Ниинистё предлагает увеличить расходы на оборону
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В документе он предлагает выделить 20% бюджета Евросоюза на военные нужды и расширить полномочия Еврокомиссии в сфере обороны и безопасности.

Ниинистё считает, что ЕС должен быть готов к "худшим сценариям", таким как нападение России на одну из стран сообщества или глобальный кризис, подобный пандемии COVID-19, но затрагивающий ключевые секторы экономики.

Он предлагает создать в Еврокомиссии центральный хаб для координации действий в случае военных или гибридных кризисов, а также форсировать развитие оборонной промышленности ЕС и сотрудничество с НАТО.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Оружие — название устройств и предметов (изделий), конструктивно предназначенных для поражения живой цели, а также подачи сигналов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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