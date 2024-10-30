Сделано в России: Путин поручил разработать программу продвижения национальных брендов

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) разработать программу "Сделано в России", которая будет направлена на продвижение отечественных товаров и услуг за рубежом, сообщает РИА Новости.

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе is licensed under public domain

Программа "Сделано в России" — это проект, призванный повысить узнаваемость российской продукции на международном рынке, помочь отечественным компаниям найти новых партнеров и покупателей, а также увеличить объемы экспорта.

Правительство должно представить программу к 30 декабря 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.



Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



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