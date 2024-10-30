Сделано в России: Путин поручил разработать программу продвижения национальных брендов

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) разработать программу "Сделано в России", которая будет направлена на продвижение отечественных товаров и услуг за рубежом, сообщает РИА Новости.
Программа "Сделано в России" — это проект, призванный повысить узнаваемость российской продукции на международном рынке, помочь отечественным компаниям найти новых партнеров и покупателей, а также увеличить объемы экспорта.
Правительство должно представить программу к 30 декабря 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
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