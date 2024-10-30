Доллар останется королём какое-то время: экономист прогнозирует будущее мировой валюты

Американский доллар, по мнению экономиста Евгения Когана, сохранит свое ведущее положение в мире еще долгое время, по крайней мере до тех пор, пока США остаются технологическим лидером, сообщает "Лента".
Коган считает, что страны БРИКС в обозримом будущем не смогут создать полноценную альтернативу доллару. Он также прогнозирует, что развитие искусственного интеллекта и квантовых компьютеров укрепит лидерство США.
Однако эксперт отмечает, что мир будет искать альтернативу доллару по мере того, как США будут диктовать условия.
Коган допускает, что в будущем финансовая система будет основана на цифровых активах, подкрепленных золотом.
Он также критически оценивает западную экономическую модель, основанную на кредитном стимулировании потребления, которая, по его мнению, уже начала давать сбои.
До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.
Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.
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