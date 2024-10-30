В Германии растёт безработица: наблюдается максимальный показатель с февраля 2021 года

Уровень безработицы в Германии в октябре достиг 6,1%, что является максимальным показателем с февраля 2021 года, сообщает "Газета.Ru".
Это превысило ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. человек.
В то же время число открытых вакансий в Германии сократилось, что свидетельствует о замедлении экономического роста.
В России, наоборот, наблюдается рекордно низкий уровень безработицы — 2,4%, что связано с острым дефицитом кадров. Компании борются за квалифицированных сотрудников, а аналитики предупреждают о рисках для бизнеса из-за нехватки рабочих рук.
Таким образом, в Германии и России наблюдаются противоположные тенденции на рынке труда: в Германии растет безработица, в России — дефицит кадров.
Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.
Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.
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Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.