Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очищение кишечника: несколько полезных салатов для здоровья
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
Что нужно знать перед посадкой хвойных растений: ошибки, которые могут испортить всё
Аквариум дома: как ухаживать за рыбками, чтобы они чувствовали себя комфортно
Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки
Росстат: инфляция в России с 22 по 28 октября составила 0,27%
Эффективные методы борьбы с сорняками: проверенные способы
ФК Шеффилд Уэнсдей начал играть в футболках с надписью МОСКВА
Шоколадный цвет в интерьере: уютное и стильное решение

В Германии растёт безработица: наблюдается максимальный показатель с февраля 2021 года

0:56
Экономика

Уровень безработицы в Германии в октябре достиг 6,1%, что является максимальным показателем с февраля 2021 года, сообщает "Газета.Ru".

В Германии растёт безработица: наблюдается максимальный показатель с февраля 2021 года
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag

Это превысило ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. человек.

В то же время число открытых вакансий в Германии сократилось, что свидетельствует о замедлении экономического роста.

В России, наоборот, наблюдается рекордно низкий уровень безработицы — 2,4%, что связано с острым дефицитом кадров. Компании борются за квалифицированных сотрудников, а аналитики предупреждают о рисках для бизнеса из-за нехватки рабочих рук.

Таким образом, в Германии и России наблюдаются противоположные тенденции на рынке труда: в Германии растет безработица, в России — дефицит кадров.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем
Садоводство, цветоводство
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем Аудио 
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авто
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки Аудио 
Популярное
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.

Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Последние материалы
Росстат: инфляция в России с 22 по 28 октября составила 0,27%
Эффективные методы борьбы с сорняками: проверенные способы
ФК Шеффилд Уэнсдей начал играть в футболках с надписью МОСКВА
Шоколадный цвет в интерьере: уютное и стильное решение
В Германии растёт безработица: наблюдается максимальный показатель с февраля 2021 года
Зимний стресс для волос: что нужно знать
Рэпер Тимати продемонстрировал, как выглядит без бороды: по-братски нет
Врач раскрыла, почему опасно пить много воды
31 октября: Хэллоуин, коммунизм и юбилей Иоанна Кронштадтского
Матч Валенсии и Реала могут перенести из-за обрушившегося на Испанию ливня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.