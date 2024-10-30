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Электронная торговля под давлением: государственная почтовая компания предлагает ввести изменения по доставке и хранению товаров

1:42
Экономика

"Почта России" выступила с инициативой ужесточить требования к компаниям, которые стремятся попасть в реестр операторов электронной торговли.

Электронная торговля под давлением: государственная почтовая компания предлагает ввести изменения по доставке и хранению товаров
Фото: Trasteros Benalmádena on X is licensed under public domain

Если предложения будут приняты, это может привести к увеличению доли "Почты России" в трансграничной торговле, в то время как число компаний в этом секторе сократится.

Государственная почтовая компания акцентирует внимание на необходимости комплексного выравнивания условий для всех участников рынка трансграничной электронной торговли.

Об этом сообщается в среду, 30 октября, в материале РБК. Как стало известно агентству, предложения "Почты России" зафиксированы в письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева к министру экономического развития Максиму Решетникову.

По мнению "Почты России", ее обязательства по доставке товаров являются значительно более строгими по сравнению с условиями маркетплейсов и экспресс-перевозчиков. В связи с этим почтовая служба предлагает устранить данный дисбаланс: либо снизить требования к ней, либо ужесточить условия для других участников рынка.

Среди предложений — допускайте к трансакциям через границу только те маркетплейсы, которые имеют неснижаемый остаток авансовых платежей на лицевом счете не менее €3 млн и уставный капитал от 100 млн рублей. Кроме того, такие компании будут обязаны иметь складские помещения по всей территории страны для хранения товаров.

Эти меры могут существенно сократить количество компаний, работающих в данном сегменте.

Уточнения

Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») — российская государственная компания, оператор российской почтовой связи общего пользования.
 

Электро́нная торго́вля (англ. Electronic trading, eTrading, e-Trading) — осуществление торговли различными финансовыми инструментами и биржевыми товарами через Интернет.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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