С 21 по 25 октября агентство Bloomberg провело опрос среди пользователей своего терминала, и вот результаты этого исследования.
57% участников считают, что цена на золото продолжит расти, если Дональд Трамп победит на выборах президента США. В свою очередь, 55% респондентов уверены, что золото подешевеет при победе Камалы Харрис.
Кроме того, 38% опрошенных полагают, что через год после победы Трампа индекс S&P 500 будет выше текущих значений, тогда как для Харрис этот показатель составляет только 13%.
65% респондентов ожидают, что через месяц индекс доллара DXY вырастет независимо от того, кто станет президентом США.
Что касается биткоина, медианный прогноз участников опроса на конец 2024 года составляет 80 472 (+17,25% от актуальной цены) в случае победы Трампа и 64 623 (-5,85% от текущего уровня) при победе Харрис.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.