Bloomberg: опрос среди пользователей показал, чья победа на выборах президента США выгодней для финансовых рынков

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 21 по 25 октября агентство Bloomberg провело опрос среди пользователей своего терминала, и вот результаты этого исследования.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

57% участников считают, что цена на золото продолжит расти, если Дональд Трамп победит на выборах президента США. В свою очередь, 55% респондентов уверены, что золото подешевеет при победе Камалы Харрис.

Кроме того, 38% опрошенных полагают, что через год после победы Трампа индекс S&P 500 будет выше текущих значений, тогда как для Харрис этот показатель составляет только 13%.

65% респондентов ожидают, что через месяц индекс доллара DXY вырастет независимо от того, кто станет президентом США.

Что касается биткоина, медианный прогноз участников опроса на конец 2024 года составляет 80 472 (+17,25% от актуальной цены) в случае победы Трампа и 64 623 (-5,85% от текущего уровня) при победе Харрис.

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