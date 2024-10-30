Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алкоголь после тренировки: что нужно знать о последствиях
Переизбыток витамина С: как избежать проблем с ЖКТ и зубами
Тренер Газзаев: приучайте ребенка к зарядке до того, как он пойдёт в школу
Ущерб на сотни миллионов: автоподставщикам из Москвы грозит до 10 лет тюрьмы
Самойлова показала семейные образы на Хэллоуин: у Джигана психологическая травма
Врач предупредил об опасной для здоровья утренней привычке
Как дожди помогают океану поглощать миллионы тонн углерода каждый год
В Свердловской области врачи спасли женщину с опухолью весом более 8 кг
Четвёртый сбежавший осуждённый в Забайкалье вернулся сам

Bloomberg: опрос среди пользователей показал, чья победа на выборах президента США выгодней для финансовых рынков

1:14
Экономика

С 21 по 25 октября агентство Bloomberg провело опрос среди пользователей своего терминала, и вот результаты этого исследования.

Bloomberg: опрос среди пользователей показал, чья победа на выборах президента США выгодней для финансовых рынков
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

57% участников считают, что цена на золото продолжит расти, если Дональд Трамп победит на выборах президента США. В свою очередь, 55% респондентов уверены, что золото подешевеет при победе Камалы Харрис.

Кроме того, 38% опрошенных полагают, что через год после победы Трампа индекс S&P 500 будет выше текущих значений, тогда как для Харрис этот показатель составляет только 13%.

65% респондентов ожидают, что через месяц индекс доллара DXY вырастет независимо от того, кто станет президентом США.

Что касается биткоина, медианный прогноз участников опроса на конец 2024 года составляет 80 472 (+17,25% от актуальной цены) в случае победы Трампа и 64 623 (-5,85% от текущего уровня) при победе Харрис.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Новости спорта
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера Аудио 
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Еда и рецепты
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём Аудио 
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере
Дизайн и интерьер
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине Любовь Степушова Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Последние материалы
Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью
Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа
Россияне назвали размер желанной новогодней премии
Володин уверен, что СССР развалился из-за предателей в правящей партии
Прощай, стирка на высоких температурах: как ухаживать за спортивной одеждой правильно
В Госдуме предложили запретить проведение богослужений в многоквартирных домах
Гастроэнтеролог назвал кашу, которая помогает женщинам сохранить молодость
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Вован из Реальных пацанов намерен через суд забрать дочь у экс-супруги
Bloomberg: опрос среди пользователей показал, чья победа на выборах президента США выгодней для финансовых рынков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.