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С 1 ноября: потребительские кредиты под залог авто под строгим контролем

1:13
Экономика

С 1 ноября 2024 года вступят в силу новые макропруденциальные ограничения на нецелевые потребительские кредиты под залог автомобиля. Эти меры призваны снизить объём кредитования для заемщиков, сообщил агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.

С 1 ноября: потребительские кредиты под залог авто под строгим контролем
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Важно отметить, что речь идет не о традиционном автокредитовании, а о выдаче потребительских кредитов под залог авто. На фоне высоких процентных ставок количество таких займов значительно возросло с начала года. В основном это касается заемщиков, чья долговая нагрузка существенно превышает допустимые 50 процентов. В условиях нынешней инфляции это создаёт высокий риск утраты кредитоспособности, что приводит к увеличению кредитных рисков для банков. 

Новые ограничения включают в себя повышение надбавок к коэффициентам риска, что должно побудить финансовые учреждения не стремиться к быстрой прибыли за счёт кредитования уже обременённых заемщиков, даже если у них есть залог в виде автомобиля, отметил Сироткин.

Уточнения

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредит и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.
 

Потреби́тельский креди́т — кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т. п.).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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