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Рост digital-рекламы: букмекеры становятся ключевыми игроками в Рунет

1:02
Экономика

В десятке ведущих интернет-рекламодателей России оказалось сразу два букмекера, сообщает РБК.

Рост digital-рекламы: букмекеры становятся ключевыми игроками в Рунет
Фото: flickr.com by Baishampayan Ghose, CC BY-SA 2.0

Эксперты отмечают общий рост инвестиций в онлайн-продвижение, особенно в видеоформаты, которые постепенно начинают заменять телевидение.

По итогам первых девяти месяцев 2024 года букмекерская компания "Фонбет" заняла место в пятерке крупнейших рекламодателей Рунета.

По данным, представленным в отчетах Digital Budget, ее бюджет на digital-продвижение составил 4,2 миллиарда рублей.

В списке также значится еще один букмекер — "Лига ставок", который расположился на десятом месте с рекламным бюджетом в 2,8 миллиарда рублей.

На уровне тех же 2,8 миллиарда рублей инвестиции в digital-продвижение зафиксированы и для компании "Олимп" (бренд OlimpBet), которая занимает позицию рядом с "Лигой ставок".

Уточнения

Букмекерская компания занимается приёмом денежных средств на различные результаты спортивных событий с заранее оговорёнными коэффициентами, которые определяются вероятностями, а также выплатой выигрышей. 
 

Руне́т (русскоязычный Интернет, русский Интернет) — совокупность сайтов Интернета с основным контентом на русском языке и глобальная киберкультура.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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