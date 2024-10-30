Рост digital-рекламы: букмекеры становятся ключевыми игроками в Рунет

В десятке ведущих интернет-рекламодателей России оказалось сразу два букмекера, сообщает РБК.
Эксперты отмечают общий рост инвестиций в онлайн-продвижение, особенно в видеоформаты, которые постепенно начинают заменять телевидение.
По итогам первых девяти месяцев 2024 года букмекерская компания "Фонбет" заняла место в пятерке крупнейших рекламодателей Рунета.
По данным, представленным в отчетах Digital Budget, ее бюджет на digital-продвижение составил 4,2 миллиарда рублей.
В списке также значится еще один букмекер — "Лига ставок", который расположился на десятом месте с рекламным бюджетом в 2,8 миллиарда рублей.
На уровне тех же 2,8 миллиарда рублей инвестиции в digital-продвижение зафиксированы и для компании "Олимп" (бренд OlimpBet), которая занимает позицию рядом с "Лигой ставок".
Букмекерская компания занимается приёмом денежных средств на различные результаты спортивных событий с заранее оговорёнными коэффициентами, которые определяются вероятностями, а также выплатой выигрышей.
Руне́т (русскоязычный Интернет, русский Интернет) — совокупность сайтов Интернета с основным контентом на русском языке и глобальная киберкультура.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.