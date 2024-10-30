G7 и Евросоюз в ожидании: Швейцария не поддержит механизм кредитования Украины

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Швейцарские власти не имеют возможности предоставить Украине кредиты, используя доходы от замороженных российских активов, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Такую позицию озвучили в Государственном секретариате экономики страны (SECO) в ответ на вопрос о том, поддержит ли Берн инициативу G7 и Евросоюза, которые договорились использовать такой механизм для обслуживания займов Киеву.

Представитель секретариата Фабиан Майенфиш отметил, что в Швейцарии ситуация другая, и такое решение невозможно. Он пояснил, что никакая непредвиденная прибыль от "иммобилизованных" средств ЦБ России не возникает, поскольку активы в швейцарских финансовых учреждениях не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг. Вместо этого они размещаются в коммерческих банках в виде ликвидных средств, добавил специалист.

На прошлой неделе стало известно, что G7 практически достигла соглашения о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, который предполагается погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.





Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.





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