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Россиянам рассказали, как сэкономить на закупках к Новому году

1:19
Экономика

Экономист Инна Литвиненко из РГУ СоцТех рекомендовала россиянам заранее подготовиться к новогодним праздникам и закупиться товарами длительного хранения до середины ноября.

Россиянам рассказали, как сэкономить на закупках к Новому году
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По её словам, к концу декабря в России традиционно ожидается рост цен на популярные товары для праздничного стола и декора на 15-30%. Алкоголь может подорожать на 25%, а красная икра и лосось — до 30%. Елки, подарки и новогодние украшения к праздникам также станут дороже примерно на 20-22%.

Эксперт считает, что лучше всего приобретать товары к Новому году до ноябрьских праздников, когда на продукцию еще не поднимается ажиотажный спрос, вызванный ожиданием предстоящих каникул и отпусков, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Литвиненко объяснила, что текущий момент особенно удачен для покупок, так как россияне уже потратили значительные суммы на отдых в период школьных каникул, и пока спрос на праздничные товары не вырос. Она также посоветовала дождаться посленовогодних скидок для покупки елок и некоторых других украшений, когда магазины стараются распродать остатки по более низким ценам.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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