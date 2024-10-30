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Когда нечем платить кредит: юрист рассказал, как договориться с банком

1:33
Экономика

Юрист Василий Воробьев дал советы заемщикам, испытывающим сложности с погашением кредита.

Когда нечем платить кредит: юрист рассказал, как договориться с банком
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

Он объяснил, что при ухудшении финансового положения, таких как потеря работы, болезнь или форс-мажорные обстоятельства, банки могут предоставить кредитные каникулы или предложить реструктуризацию долга. Срок кредитных каникул обычно не превышает шести месяцев, но возможно договориться с банком и на другие условия. По словам Воробьева, банкам выгоднее пойти на уступки, чем потерять клиента.

Юрист советует при возникновении проблем с платежами незамедлительно обращаться в банк и обсуждать возможные варианты, а не доводить ситуацию до просрочки, что может повлиять на кредитную историю. Важно также предоставить подтверждения ухудшения финансового состояния, такие как медицинские справки, хотя доказать это бывает сложно при неофициальной занятости. Если банк не соглашается на отсрочку или реструктуризацию, возможна процедура банкротства физического лица, но она несет риски как для заемщика, так и для банка, сообщает URA.RU.

Юрист предостерег заемщиков от уклонения от контактов с банком при просрочках. Такой подход лишь ухудшает их положение и может привести к судебным искам и росту задолженности из-за штрафов. Чтобы избежать этого, заемщикам следует активно обсуждать финансовые трудности с банком, демонстрируя желание решить проблему.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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