Россиянам объяснили принципы единовременных пенсионных выплат

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Минтруда, максимальная сумма пенсионных накоплений, доступная для единовременного снятия в 2025 году, составит 412 тысяч рублей.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов пояснил, что накопления могут быть размещены в негосударственных пенсионных фондах, если гражданин сам подал заявление или перевел туда средства. В противном случае, средства автоматически распределяются в Внешэкономбанке через управляющую компанию, где они инвестируются и приносят доход.

Нилов отметил, что при достижении пенсионного возраста (55-60 лет) накопительная пенсия назначается по старым параметрам и выплаты рассчитываются на основе установленного прогнозируемого периода. Если ежемесячная выплата не достигает 10% прожиточного минимума, гражданин имеет право на единовременную выплату в размере до 400 тысяч рублей, сообщает Общественная Служба Новостей.

Однако Нилов выразил обеспокоенность, что негосударственные пенсионные фонды могут столкнуться с трудностями в будущем, выполняя взятые на себя финансовые обязательства, так как отсутствует необходимая информационная поддержка для граждан.

Уточнения

При́нцип (основа, начало, первоначало) (от лат. principium; греч. αρχή — дословно «первейшее») — постулат, утверждение, на основе которого создают научные теории и законы, юридические документы.



Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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