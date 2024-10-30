Россияне, оформившие ипотеку, не будут платить НДФЛ с материальной выгоды

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Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении россиян, оформивших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии на процентах. Соответствующий документ размещён на портале правовых актов.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Льготы распространяются на кредиты, взятые для строительства или покупки жилья, земельных участков, а также для рефинансирования таких займов. Чтобы получить льготу, необходимо выполнение двух условий: договор должен быть заключён до 31 декабря 2024 года и у человека должно быть подтверждённое право на налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.

Закон определяет, что материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют менее двух третей ключевой ставки Банка России. Этот закон, содержащий и другие нормы, вступает в силу с момента его официального опубликования.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.



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