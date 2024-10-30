Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сейчас россияне предпочитают покупать новостройки в Москве на этапе котлована
Чем осенняя перекопка полезна для борьбы с вредителями и сорняками
Откройте Ингушетию: новый маршрут для любителей истории и природы
Тайна старения мозга раскрыта: результаты исследования удивили учёных
Как питаться осенью, чтобы не заболеть и не поправиться
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Как избавиться от зайцев на даче: названы самые эффективные методы
Россияне, оформившие ипотеку, не будут платить НДФЛ с материальной выгоды
Владение LADA Vesta: сколько это стоит за пять лет

Замороженные пенсионные накопления до 412 тысяч рублей: как их можно будет получить в 2025 году

0:51
Экономика

В 2025 году жители России смогут единовременно получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на информацию от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Замороженные пенсионные накопления до 412 тысяч рублей: как их можно будет получить в 2025 году
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Речь идет о средствах, которые были заморожены в 2014 году. Эти деньги можно получить как одной выплатой, так и в качестве ежемесячной прибавки к пенсии.

С 2024 года методика расчёта выплаты изменилась. Раньше потолок вычислялся из пяти процентов от пенсии, а после июля расчёт стал производиться исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера. Если сумма не превышает 351 тысячи рублей, накопления можно забрать сразу.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Новости спорта
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера Аудио 
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Еда и рецепты
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Последние материалы
Щавель: секреты роста и сбора урожая от экспертов
Древний город Майя, скрывавшийся столетиями, обнаружен благодаря лазерам
Вкуснейшая добавка к мясным, овощным блюдам и свежему хлебу: готовим соус из огурцов
Поведение кошек: как различать их радость и страх
Замороженные пенсионные накопления до 412 тысяч рублей: как их можно будет получить в 2025 году
Как избавиться от секущихся кончиков волос: простые и действенные рекомендации
2 ундециллиона рублей: российские телеканалы предъявили Google счёт с 36 нулями
Кубок России по фитнес-аэробике пройдет в Москве
14 простых способов контролировать питание и не переедать
Как правильно укрыть растения на зиму и избежать их вымерзания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.