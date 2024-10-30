Замороженные пенсионные накопления до 412 тысяч рублей: как их можно будет получить в 2025 году

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году жители России смогут единовременно получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на информацию от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Речь идет о средствах, которые были заморожены в 2014 году. Эти деньги можно получить как одной выплатой, так и в качестве ежемесячной прибавки к пенсии.

С 2024 года методика расчёта выплаты изменилась. Раньше потолок вычислялся из пяти процентов от пенсии, а после июля расчёт стал производиться исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера. Если сумма не превышает 351 тысячи рублей, накопления можно забрать сразу.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.





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