Планы сети доставки японской еды: открытие новых производств в российских регионах

В планах петербургской сети доставки японской еды "Важная рыба" (ООО "Кейтеринг-рент") на следующий год — открытие до 10 новых производств готовой еды в формате dark-kitchen.

Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, PDM

Новые кухни-фабрики будут открываться, вероятно, по франшизе. Примерно половина из них будет запущена в петербургской агломерации, ещё около пяти — в Москве.

В будущем "Важная рыба" хочет расширить сеть и открыть новые точки в других городах с населением более миллиона человек.

В пресс-службе компании сообщили, что рассматривают возможность создать пять производств за пределами обеих столиц.

Однако не стали называть конкретные населённые пункты и сроки запуска новых объектов, как пишут "Ведомости Северо-Запад".

Сейчас у "Важной рыбы" есть собственная кухня-фабрика в Ленинградской области. В 2025 году она должна переехать на новую площадку в 1,5 тысячи квадратных метров — это в три раза больше площади нынешней dark-kitchen в этом регионе.

Уточнения

Франшиза — объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из прав пользования брендом и бизнес-моделью франчайзера, а также иных благ, необходимых для создания и ведения бизнеса.



Городская агломерация — компактное скопление населённых пунктов.





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